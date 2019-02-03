سانشيز يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

كتب - سارة جاب الله: أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن التشكيل الذي يخوض به لقاء ليستر سيتي اليوم علي ملعب ووكرز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر ووكرز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل اليونايتد كالتالي: في حراسة المرمي: دي خيا. في خط الدفاع: اشلي يانج، ليندلوف، بايلي، لوك شاو في خط الوسط: ماتيتش، هريرا، بوجبا في الهجوم: لينجارد، راشفورد، سانشيز

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