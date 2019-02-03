سفراء العرب في كينيا يؤازرون الزمالك أمام جورماهيا

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كتب ـ مصطفى جويلي:
دولة كينيا، على ملعب استاد موي ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
حضر خالد الأبيض سفير مصر في كينيا وسفراء كل من الكويت وليبيا وتونس والمغرب والسودان والأردن، ملعب مباراةالزمالك وجورماهيا الكيني.
يأتي ذلك في المباراة التي تجمع بينهما حاليًّا، على أرض
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