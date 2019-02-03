شاهد.. إبراهيم حسن يسجل أول أهداف الزمالك في جورماهيا

كتب - أمير فرج:

سجل إبراهيم حسن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الهدف الأول لفريقه في شباك جورماهيا الكيني، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًّا، على أرض دولة كينيا، على ملعب استاد موي ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

جاء الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من إبراهيم حسن خارج المنطقة على يسار الحارس.

دخل الزمالك مباراته أمام جورماهيا، أملًا في تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل من خارج أرضه أفضل من لا شيء في

نهاية المطاف.

ويُعتبر الموسم الحالي ناجحًا للغاية بكل المقاييس بالنسبة إلى الزمالك حتى هذه اللحظة من عمره، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأبيض يتربع منذ مطلع الموسم الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، إضافة إلى نجاحه في الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي في مسابقة كأس مصر.

شاهد هدف الزمالك