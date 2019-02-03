اونلاين | الآن live يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاي

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زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جورماهيا الكيني والزمالك، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
تفاصيل المباراة
توقفت المباراة بعد مرور دقيقتين بسبب احتساب حكم المباراة لمخالفة في منتصف الملعب على طارق حامد، ليسقط لاعب جورماهيا أرضا لتلقي العلاج، وكذلك لاعب الزمالك.
وبعد تلقي طارق حامد العلاج، قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه بسبب تدخله مع لاعب جورماهيا، وكان قبلها قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه مدافع الفريق محمود حمدي "الونش" بسبب الاعتراض.
ونجح إبراهيم حسن، في إحراز الهدف الأول للزمالك، من تسديدة قوية بقدمه اليسرى بالدقيقة 7 من أحداث المباراة، مستغلا عودة الكرة من دفاعات جورماهيا، سددها بقوة في شباك صاحب الأرض.
وفي الدقيقة 19، بعد هجمة خطيرة لجورماهيا، كاد الزمالك أن يرد بهدف عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قوية "ع الطاير" بعد تمريرة كهربا، لكنها مرت بجوار القائم.
وبعد هجمة منظمة لجورماهيا، وتمريرات داخل منطقة جزاء الزمالك، سجل تويسينجي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 من أحداث المباراة.
وانقذ محمود علاء فريقه من فرصة هدف لأصحاب الأرض، بعدما أبعد كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 33 لركلة ركنية قبل أن تصل لمهاجم جورماهيا، ليستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وكاد جورماهيا من هجمة مرتدة سريعة، أن يسجل الهدف الثاني، لكن تسديدة لاعب أصحاب الأرض، نجح "جنش" حارس الزمالك في ابعادها عن شباكه.
ومن ضربة رأس مستغلا خطأ تمركز دفاع نادي الزمالك، قام توسينجي بتسجيل الهدف الثاني لجورماهيا في الدقيقة 38 من أحداث المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر للزمالك.
وعاد إبراهيم حسن من جديد ليتعادل للزمالك، بعدما انطلق بالكرة وسددج كرة ارضية اصطدمت بالحارس، وسكنت شباك جورماهيا في الدقيقة 44 من أحداث المباراة.ننقل لكم مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اونلاين كورة لايف في كأس الكونفدرالية لكرة القدم مساء اليوم الأحد 3 فبراير على ملعب موي ستاديوم، حيث يسعى نادي الزمالك في مواصلة نتائجه الجيدة منذ بداية الموسم الحالي والتغلب على منافسه من أجل تحقيق لقب أفريقي بعد غياب سنوات عديدة، ولكن ذلك لن يكون سهلاً، خاصةً في ظل وجود خصم قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ومن خلال هذا المقال نضيف لكم رابط يلا شوت hd بث مباشر الزمالك ضد جورماهيا قبل بدايتها بدقائق معدودة بدون أدنى تقطيع للمتابعين.
الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر
وستنطلق مواجهة الزمالك أمام جورماهيا في الساعة الثالثة عصراً مساءا بتوقيت مصر، الرابعة مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت عبر شاشة beIN SPORTS HD 1 التي لديها الحقوق الحصرية لإذاعة كافة لقاءات البطولة الإفريقية بالتعليق العربي للمعلق المميز علي محمد علي.
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يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الفريق الكيني عبر النايل سات على قناة بي إن سبورت، أو من خلال الإنترنت أون لاين عن طريق روابط بث مباشر المباراة التي سوف نضيفها لكم قبل انطلاق اللقاء مباشرة لمتابعة المباراة المثيرة والصعبة على الفريق الأبيض.
رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني
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ويحاول نادي الزمالك العودة على المستوى القاري والتتويج بأي لقب إفريقي بعد غيابه عن الساحة منذ عام 2002 عندما حصد دوري الأبطال الخامس له تاريخياً.
أعلن كريستيان جروس عن تشكيلة الفريق الأبيض لمواجهة جورماهيا وهي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – حمدي النقاز، خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – ابراهيم حسن- يوسف أوباما، وفي الهجوم: خالد بوطيب.
وهذ هو اللقاء الاول الذي يبدـأه المهاجم المغربي خالد بو طيب مع نادي الزمالك، وسيجلس عمر السعيد على دكة البدلاء لأول مرة منذ رحيل المهاجم الكونغولي كاسونجو.
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