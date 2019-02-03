اونلاين | يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم 3/2/2019 كورة اون لاين ماتش الزمالك ضد جورماهيا الكيني CAF

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يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم الأحد 3/2/2019 رابط كورة لايف بث حي بدون تقطيع ماتش الزمالك المصري ضد جورماهيا الكيني وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، ويقع الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ( الزمالك، نصر حسين داي الجزائري، جورماهيا الكيني وبترو أتلنتيكو الأنجولي) ويسعى الفاس الأبيض لتحقيق ضربة بداية قوية خارج الديار تجعله يتصدر مجموعته مبكرا فهل سينجح الفارس الأبيض في تحقيق بداية مشواره الإفريقي بقوة حيث أن الفريق مكتمل العناصر ويلعب بكامل قوته أم سيتعرض لتعثر في بداية البطولة الافريقية، هذا ما سنعرفه اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني يلا شوت.

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، يدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم بعد أن نجح في الفوز على بطل المغرب فريق اتحاد طنجة في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف ويسعى الزمالك لمواصلة عزف نغمات الفوز والانتصارات في ظل سعيه للفوز باللقب حيث يقدم الزمالك مستوى رائع ومباريات قوية متصدرا قمة الدوري المصري برصيد 45 نقطة بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك،ويسعى اليوم لاقتناص الثلاث نقاط الغالية ليتصدر مجموعته الأفريقية وينافس بقوة على البطولة، حيث يملك الزمالك عدد كبيرمن اللاعبين المميزين الذي يعول عليهم اليوم مثل محمود كهربا ويوسف أوباما وغيرهم من النجوم يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا يوتيوب.

رابط لايف بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا يوتيوب، بينما على الجانب الآخر يخوض فريق جورماهيا الكيني لقاء اليوم متسلحا بارض والجمهور ويسعى للفوز على ضيفه اليوم من أجل تحقيق ترتيب متقدم في البطولة، فهل ينجح الزمالك في مواصلة عروضه المميزة خارج أرضه ليفوز بأول الثلاث نقاط في المباراة القوية والهامة التي ستقام على ستاد موى ستاديوم، ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بكامل نجومه و يعود محمود جنش لحراسة مرمى الفارس الأبيض يلا شوت مباراة الزمالك مباشر اليوم في الكونفيدرالية كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني kora star.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

الساعة 4:00 بتوقيت السعودية.

الساعة 5:00 بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحورماهيا الكيني

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشرعبر شبكة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS HD 1 التي تملك الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات البطولة الإفريقية، ويعلق على المباراة المعلق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر