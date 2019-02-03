اونلاين | kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا يوتيوب في الكونفدرالية (يلا شوت الجديد)

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تنتظر جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الزمالك بشكل خاص المباراة التي ستجمع بين الفارس الأبيض اليوم الأحد أمام نظيره جورماهيا في بطولة الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا

ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية يوتيوب وبدون تقطيع وبجودة عالية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد ضيفًا ثقيلًا على نظيره جورماهيا الكيني في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات افتتاح مبارياته بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة باحثًا عن الفوز والعودة للقاهرة بأول ثلاث نقاط في المجموعة.

ومن جانبه أكد السويسري كريستيان جروس أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق مشددًا على أن فريق جورماهيا من الأندية التي تملك لاعبين مميزين بالإضافة إلى أنه قوي على أرضه ووسط جماهيره ويمتلك لياقة بدنية عالية.

ويطمع جروس في استغلال المعنويات العالية عند لاعبي الزمالك والانتصارات الكبيرة التي يحققها في بطولة الدوري وتصدر جدول الترتيب من أجل الفوز في مباراة اليوم والتقدم سريعًا نجو التأهل لدور ربع النهائي والمنافسة على اللقب.

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا

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ويمتلك الزمالك مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم ونجح جروس في عمل توليفة ممتازة أعادت للزمالك من جديد بريقه ورونقه.

في المقابل يدخل فريق جورماهيا المباراة باحثًا عن الفوز بالمباراة خاصة وأنها على أرضه ووسط جماهيره.

ويملك فريق جورماهيا الأمل في الفوز والمنافسة عل التأهل لدور ربع النهائي من البطولة.

واستقر السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به الفريق اليوم مباراته أمام جورماهيا.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك عودة بعض العناصر التي غابت عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام المقاصة على رأسها محمود عبد الرحيم جنش وعبد الله جمعة وحمدي النقاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة جورماهيا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

في المقابل فاجأ أدودو، رئيس نادي جورماهيا الكيني، مسئولي نادي الزمالك بعد أن رفض الطلب الذي تقدموا بع بخصوص تذاكر مباراة الفريق.

وطلب مسئولو الزمالك المتواجدين مع الفريق في كينيا بالحصول على 100 تذكرة موحدة لحضور المباراة التي تجمع الفريقين اليوم على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر

وأبدى رئيس نادي جورماهيا رفضه لهذا الطلب مشددًا لمسئولي الزمالك على أن التذاكر الموحدة للبيع فقط.

وطرح جورماهيا الكينى تذاكر دخول مباراة اليوم أمام الزمالك في فئتين فقط هما:

تذكرة موحدة سعرها 200 شلن كيني (مايوازى 2 دولار)

تذكرة مقصورة vip سعرها 500 شلن كيني (ما يوازى 5 دولارات).

وطبع جورماهيا 10 آلاف تذكرة للجماهير لدخول مباراتهم أمام الزمالك المقرر لها اليوم، الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية.