اونلاين | رابط HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر في الكونفيدرالية.. yalla shoot بدون تقطيع

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تقدم "بوابة الخليج 365 الإليكتروني"، بث مباشر، لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني كورة اون لاين في دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية اليوم الأحد.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر في الكونفيدرالية.. yalla shoot

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ويمكن مشاهدة المباراة، في الثالثة مساء اليوم، على ملعب موى الدولي الرياضي على قنوات "بي إن سبورت"، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في دوري المجموعات خارج الأرض.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة جورماهيا والزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية إلى الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو.