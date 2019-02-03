اونلاين | بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة الزمالك

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بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة الزمالك
مباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، مباراة الافتتاح فى المجموعة الرابعةمن دورى المجموعات، تضم المجموعة أيضا فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى، لاعبو الزمالك اليوم يسعوا اليوم لللفوز خارج أرضه، و تحقيق الثلاث نقاط،ستُقام المباراة على ستاد موى ستاديوم، يعود محمود جنش لحراسة مرمى الزمالك اليوم .
موعد مباراة الزمالك وجورماهيا
سوف تنطلق مباراة الزمالك اليوم الأحد3 فبراير 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والسودان الرابعة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا
المباراة منقولة حصريا على على قناة bein sports HD1 القطرية و يحكم المباراة سيلسو ألفاكاو من موزمبيق
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- حمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود كهربا- إبراهيم حسن- يوسف أوباما
خط الهجوم: خالد بوطيب
بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا
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الشوط الأول
د 2 انذا لطارق حامد نتيجة ضرب لاعب كينيا
د 4 فاول خطير لجورماهيا لكن يخرجه دفاع الزمالك
د 8 جوووووووووووول للزمالك عن طريق ابراهيم حسن
الدقيقة العاشرة تشهد سيطرة من الزمالك بعد احراز هدفه
د 13 هجمة خطيرة لجورماهيا يخرجها الزمالك
د 16 كرة من أوباما لابراهيم حسن و هجمة للزمالك و ضغط دفاع جورماهيا
د 20 النتيجة 1/0 للزمالك
د 23 فاول شديد ضد لاعب الزمالك و مصاب الان عبدالله جمعة
هدف لجورماهيا الان لتصبح النتيجة 1/1 فى الدقيقة 25
د 29 تسلل ضد الزمالك
د 32 هجمة خطيرة لجورماهيا و تخرج من الونش وجنش لركنية
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