اونلاين | بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة الزمالك

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بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة الزمالك

مباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، مباراة الافتتاح فى المجموعة الرابعةمن دورى المجموعات، تضم المجموعة أيضا فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى، لاعبو الزمالك اليوم يسعوا اليوم لللفوز خارج أرضه، و تحقيق الثلاث نقاط،ستُقام المباراة على ستاد موى ستاديوم، يعود محمود جنش لحراسة مرمى الزمالك اليوم .

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

سوف تنطلق مباراة الزمالك اليوم الأحد3 فبراير 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والسودان الرابعة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

المباراة منقولة حصريا على على قناة bein sports HD1 القطرية و يحكم المباراة سيلسو ألفاكاو من موزمبيق

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود كهربا- إبراهيم حسن- يوسف أوباما

خط الهجوم: خالد بوطيب

بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا

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الشوط الأول

د 2 انذا لطارق حامد نتيجة ضرب لاعب كينيا

د 4 فاول خطير لجورماهيا لكن يخرجه دفاع الزمالك

د 8 جوووووووووووول للزمالك عن طريق ابراهيم حسن

الدقيقة العاشرة تشهد سيطرة من الزمالك بعد احراز هدفه

د 13 هجمة خطيرة لجورماهيا يخرجها الزمالك

د 16 كرة من أوباما لابراهيم حسن و هجمة للزمالك و ضغط دفاع جورماهيا

د 20 النتيجة 1/0 للزمالك

د 23 فاول شديد ضد لاعب الزمالك و مصاب الان عبدالله جمعة

هدف لجورماهيا الان لتصبح النتيجة 1/1 فى الدقيقة 25

د 29 تسلل ضد الزمالك

د 32 هجمة خطيرة لجورماهيا و تخرج من الونش وجنش لركنية