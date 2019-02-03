اونلاين | (بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا (يلا شووت) مباشر الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا (يلا شووت) مباشر الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر كورة لايف رابط ماتش الزمالك بث مباشر ، حيث يستضيف النادي الكيني “جورماهيا” نظيره نادي الزمالك المصري في إطار مباريات دوري أمم أفريقيا لموسم 2019 حيث تنطلق المباراة ضمن دور المجموعات وذلك مساء يوم الأحد الموافق في الثالث من فبراير لعام 2019 والتي سوف تقام فى كينيا ،يذكر أن نادي الزمالك يسعي للفوز في مباراة اليوم ،حيث تصدر المجموعة الخاصة به في الاسطورة لايف مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر.

يلا شوت حصري مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر ،يقع نادي الزمالك المصري ضمن المجموعة الرابعة برفقة نادي جورماهيا الكيتي ، ويأتي فريق نادي بيترو الأنجولي وأيضاً نادي نصر حسين داي الجزائري ،كما أنه سوف يتأهل للدور التالي من ضمن المجموعات المركزي الأول والثاني من المجموعة ولذلك يتوقع ان يكون هناك منافسات قوية بين كافة الفرق التتي تتنافس في كأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2019 وذلك سعياً وراء الفوز باللقب والبطولة الجارية في يلا شوت مشاهدة ماتش الزمالك بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر ، وقد تقرر المباراة ن تكون ضد نادي جورماهيا مساء يوم الأحد في الثالث من فبراير والتي من المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت مصر ، والذى يوافق الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والخامسة مساءاً بتوقيت الامارات العربية المتحدة ” دبي ” والتي تأتي ضمن مباريات منافسة دوري أبطال أفريقيا يلا شوت حصري مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر.

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

تنطلق المباراة على أرضية ملعب إستاد موي بالعاصمة الكينية ” نيروبي ” والتي من المقرر أن تقام على قناة بي أن سبورت الرياضية HD1 الاولي والتي تجمع الفريقين في المنافسة الشرسة حصرية والتي يتنظرها كافة عشاقي الساحرة المستديرة في كل مكان من أجل متابعتها من قبل جماهير القلعة البيضاء.

غور ماهيا Vs الزمالك

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات – الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .

الملعب : موي ستاديوم .

المعلق : علي محمد علي .

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا