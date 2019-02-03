اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم شاهد.. ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى قبل موقعة الكونفدرالية (بث مباشر) الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم شاهد.. ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى قبل موقعة الكونفدرالية (بث مباشر) الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد "صحف مصرية"، من العاصمة الكينية نيروبى، ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، قبل اللقاء الذى سيجمع الفريقين غداً الأحد، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانب الزمالك كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى وجورماهيا.

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