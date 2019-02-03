اونلاين | متابعة نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا "1-1" بث مباشر| مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفيدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متابعة نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا "1-1" بث مباشر| مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفيدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني ، في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقامة على ملعب مركز موي الدولي الرياضي بمدينة نيروبي عاصمة كينيا. وكان المدرب السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، قد أعلن تشكيل فريقه لخوض مباراة اليوم وجاء كالتالي: في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش. في خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - حمدي النقاز. في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - ابراهيم حسن- يوسف أوباما. في خط الهجوم خالد بوطيب.

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