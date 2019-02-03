اونلاين | مباشر يلا شوت الكونفدرالية لايف كورة اون لاين | Yalla Shoot | الزمالك ضد جور ماهيا الكيني مباشر Bein Match بداية الشوط

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يلا شوت مباراة الزمالك وجور ماهيا – تقام أولى جولات المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 3/2/2019، يلا كورة مباراة الزمالك وجور ماهيا – yallakora ويستضيف فريق جور ماهيا منافسه الزمالك على ملعب مركز موى الدولى الرياضى، ويأمل الزمالك في تحقيق أولى نقاط المجموعة وتصدرها، يلا كورة مباراة الزمالك وجور ماهيا – yallakora بينما يسعى جور ماهيا في خطف الانتصار على أرضه والاستفادة من جماهيره مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | شاهد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني الان | الزمالك وجورماهيا بث مباشر الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب.

بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بدون تقطيع

كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا – kora star يلعب فريق جور ماهيا في لقاء الجولة الأولى من المموعة الرابعة بالكنفدرالية الأفريقية، ويأمل جور ماهيا في تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره، بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match كما يطمح في تحقيق الانتصار وتصدر المجموعة، ويطمح أيضا في حصد نقاط اللقاء بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match وبداية مشواره في المجموعة بانتصار مثير والاستمرار على سلسلة الانتصارات.

كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا – kora star وكان فريق جور ماهيا قد حقق الفوز في بداية مشواره بدور ال32 مكرر على فريق نيو ستار دى دوالا بنتيجة 2-1في مجموع المباراتين، بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match وكان قد أقصى من دور ال32 في دورى أبطال أفريقيا على يد فريق لوبى ستارز بنتيجة 3-3 مع فارق الأهداف التى دخلت مرماه على أرضه.

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مباراة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا يدخل فريق الزمالك لمباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الكنفدرالية الأفريقية، بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا كووورة مباراة الزمالك وجور ماهيا – kooora ويأمل الأبيض في خطف انتصار خارج أرضه والعودة متصدرا للمجموعة، بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match كما يسعى لوضع قدمه على طريق العودة للبطولات الأفريقية الغائبة، بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match ويطمح فريق مدرسة الفن والهندسة في تقديم أفضل أداء فنى وبدنى لإمتاع العاشقين من الجماهير البيضاء.

مباراة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق القطن التشادى في دور ال32 بنتيجة 7-2 في مجموع اللقائين، كما حقق الفوز على فريق اتحاد طنجة بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين أيضا، بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا كووورة مباراة الزمالك وجور ماهيا – kooora وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في أخر لقاءاته المحلية على فريق مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 .

بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا كووورة مباراة الزمالك وجور ماهيا – kooora والجدير بالذكر أن المجموعة الرابعة تضم فرق جور ماهيا وبترو اتليتكو بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match والزمالك ونصر حسين داى مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مباشر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مباشر hd مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر.

موعد مباراة جور ماهيا والزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بين ماتش – bein match مباراة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا تقام مباراة جور ماهيا والزمالك في الجولة الأولى من المجموغة الرابعة في كأس الكنفدرالية يوم الأحد 3/2/2019، بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا – bein sport وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة بتوقيت السعودية الدولى، بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا – bein sport وفي الساعة الواحدة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة جور ماهيا والزمالك

بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا – bein sport تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بين فريقى جور ماهيا والزمالك، كما يذاع استوديو تحليلي كبير لنقل أحداث اللقاء والتعليق على المباراة.

قرر المدير الفنى للزمالك، كريستيان جروس، الاعتماد على اللاعب محمود الونش فى قيادة خط الدفاع أمام مواجهة فريق جورماهيا الكينى، اليوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية”.