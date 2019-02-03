اونلاين | يلا شوت بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي Yalla Shoot | مشاهدة اهم مباريات اليوم (تابع كورة لايف مباشر)

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يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد في مباراة قوية بالبريمير ليج في الرابعة عصرا والـ5 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 3-2-2019 على أرضية ملعب كينج باور معقل الثعالب في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين في اللقاء الذي يقام بينهما لحساب الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق الكرة العالمية.

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