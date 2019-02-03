اونلاين | يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 3 فبراير 2019 (يلا شوت)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 3 فبراير 2019 (يلا شوت) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعي وعشاق كرة القدم لمشاهدة أولى مباريات الزمالك بدور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد، أمام فريق جورماهيا الكيني.
ويمكن مشاهدة المباراة، في الثالثة مساء اليوم، على ملعب موى الدولي الرياضي على قنوات "بي إن سبورت"، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في دوري المجموعات خارج الأرض.
وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة جورماهيا والزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية إلى الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو.
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