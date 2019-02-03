اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلا شوت | كورة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر |كورة لايف

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موعد مباراة الزمالك وجورماهيا، يبحث عنه الكثير من عشاق القلعة البيضاء، حيث من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجورماهيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، حيث تقام المباراة على الأراضي الكينية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية على الهواء مباشرة.

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مباراة الزمالك وجورماهيا

يدخل الزمالك مباراته أمام جورماهيا بروح معنوية مرتفعة بعدما فاز في الدوري المصري على نادي المقاصة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 2019 بعدما تغلب على فريق اتحاد طنجة المغربي والقطن التشادي، أما فريق جورماهيا فقد تأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية 2019 بعدما فاز على على نيو ستار الكاميروني.

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موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الزمالك وجورماهيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن يدير المباراة الحكم الدولي سيلسو ألفاكاو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

مباراة الزمالك وجورماهيا ستنقل على الهواء مباشرة قناة bein sports HD1 وهي القناة الناقلة حصريا لكل مباريات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية 2019

أوقعت قرعة الكونفدرالية الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

يلا شوت Zamalek مباشر | مشاهدة مباراة ازلمالك وجورماهيا live بي إن سبورت | مباراة الزمالك اليوم مباشر

الزمالك.

جورماهيا الكيني.

بيترو أتليتكو الأنجولي.

نصر حسين داي الجزائري.