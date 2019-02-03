رياضة | أرقام مواجهات طنطا والبلدية في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مواجهات طنطا والبلدية في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقابل فريقا طنطا وبلدية المحلة للمرة الـ15 في تاريخ مشاركتهما ببطولة دوري الدرجة الثانية، يوم الخميس المقبل علي ملعب البلدية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للبطولة.

حيث سبق والتقي الفريقان في 14 مواجهة، ويستعرض الخليج 365 الرياضي أرقام مواجهات الفريقين خلال مسابقة دوري الممتاز ب، وكان التعادل الأكثر تكرارا بينهما، حيث تعادلا في "9" مباريات، فيما حقق طنطا الفوز علي البلدية في "3" مباريات، وفاز البلدية في مباراتين.

جمعهما أول مباراة يوم 7/3/2006 بدوري الدرجة الثانية وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وتواجها أخر مباراة هذا الموسم بالدور الأول يوم 6/9/2018 وحسم التعادل السلبي اللقاء.

يحتل الفريقان نفس الرصيد ب28 نقطة، بفارق نقطتين عن دمنهور المتصدر، وتعتبر المباراة ب6 نقاط، ويدخل طنطا المباراة بقيادة أيمن المزين المدير الفني، أملا في اقتناص الثلاث نقاط من ملعب البلدية، وهو نفس حال الفريق المحلاوي الذي ليس أمامه بديل غير الفوز.