رياضة | الزمالك "المستهتر" ينجو من فخ جورماهيا في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك "المستهتر" ينجو من فخ جورماهيا في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك مع مضيفه جورماهيا الكيني في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب كازارني بكينيا في افتتاحية مباريات الفريقين بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بالتعادل بهدفين لكل فريق .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن في خط الوسط والمغربي خالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بحذر من لاعبي الفريقين وحاول الفريق الكيني فتح ثغرات في دفاع الزمالك ولكن بدون خطورة على مرمى جنش .

وحاول طارق حامد منع كرة في وسط الملعب بتدخل قوي مع لاعب جورماهيا كيبكروي ليقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد وحصل الفريق الكيني على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار مرت عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطر.

وفي الدقيقة الثامنة نجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيسر لعبها فرجاني ساسي أبعدها مدافعو الفريق الكيني وخرجت على حدود المنطقة لتجد إبراهيم حسن الذي سددها يسارية قوية على يسار الحارس الكيني معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبعد الهدف حاول لاعبو جورماهيا الهجوم لتدارك النتيجة ويفسد الونش فرصة للفريق الكيني ويعيد الكرة بالرأس لجنش في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة لينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويحاول لاعبو لزمالك التمرير والاستحواذ على مجريات اللعب من وسط الملعب وهجمة لجورماهيا وعرضية من الجانب الأيسر يتصدى لها دفاع الزمالك ويخرجها إلى وسط الملعب .

وتصل الكرة لكهربا على حدود المنطقة ليمررها للقادم فرجاني ساسي الذي سدد الكرة أرضية لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويتمكن بوطيب من كرة على حدود المنطقة ليحاول المرور من دفاع الفريق الكيني لكن الكرة تخرج بعيدا في اللحظات الأخيرة قبل تسديدها على المرمى في الدقيقة 22 من عمر اللقاء .

ويلجأ لاعبو جورماهيا للعب بقوة ويسقط جمعة على الأرض بعد تدخل عنيف مع أحد اللاعبين لكنه ينجح في استئناف المباراة .

ويشن الفريق الكيني هجمة منظمة ويمرر عرضية من الجانب الأيسر لتصل داخل المنطقة وينجح لاعبو الفريق الكيني في فتح ثغرة بلعب الكرة في اليسار لتعود من جديد بعرضية أرضية داخل المنطقة في مواجهة المرمى ليسددها اللاعب تيوسينجي مباشرة في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الفريق الكيني وحاول أموندي لاعب جورماهيا المرور من جهة اليمين ثم أرسل عرضية سيئة للغاية وصلت سهلة في أحضان جنش ويرد الزمالك بالحصول على ركلة حرة على حدود المنطقة جهة اليسار بعد إعاقة لخالد بوطيب نفذها كهربا لكن الكرة تمر بدون خطورة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وتمر كرة عرضية خطيرة من نيكولاس لاعب جورماهيا من جهة اليمين ارتطمت بأقدام الونش ثم أبعدها جنش إلى ركنية من جهة اليسار وتتواصل المحاولات الكينية ومن هجمة مرتدة وعرضية داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة مهاجم جورماهيا وجدت جنش الذي تصدى لها بثبات في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويستغل الفريق الكيني حالة من عدم التركيز أصابت لاعبي الزمالك في الشوط الأول ونجح توسينجي صاحب الهدف الأول من تعزيز النتيجة وتسجيل الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن ليحولها برأسية على يمين جنش لتسكن الشباك معلنا تقدم جورماهيا بهدفين لهدف في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

وبدأ لاعبو الزمالك في محاولة تأمين منطقة الوسط وسد الثغرات لتدارك النتيجة ويحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة لفرجاني ساسي في الدقيقة 42 ولكنها تمر بدون خطورة .

وينجح الزمالك في تدارك النتيجة وذلك عن طريق إبراهيم حسن الذي سجل الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من خالد بوطيف تصل عند حسن يسددها أرضية يسارية تخادع حارس جورماهيا وتسكن على يمينه داخل الشباك معلنا تعادل الزمالك بهدفين لكل فريق .