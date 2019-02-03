رياضة | هدف الزمالك الثاني في جورماهيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف الزمالك الثاني في جورماهيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل إبراهيم حسن هدف الزمالك الثاني في مرمى جورماهيا الكيني خلال المباراة المقامة بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

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