رياضة | رسميا.. إغلاق ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إغلاق ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سيتم طرحها إليكترونيا لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين بعيداً عن أى مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإليكترونى لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة القادمة فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح الوزير إنه سيتم إغلاق الإستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب .

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد الوزير أنه سيتم الاستعانة فى حفل الافتتاح بشركات عالمية لها خبرة فى هذا المجال للخروج بالمحفل الإفريقي بالشكل الذى يليق باسم مصر.

وتابع أن مشاكل التصوير التليفزيونى للمباريات يتم دراستها حاليا لاختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافى والعالمى لا سيما بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الاستادات ومناطق تمركز الكاميرات.

الكاف يكشف عن نقطة رجحت كفة مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019

كشف طارق البوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن النقطة الوحيدة التي ساهمت في فوز مصر تنظيم أمم إفريقيا 2019

وأكد طارق البوشماوي في تصريحات تليفزيونية أن مصر كان لديها التعهد الحكومي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بخلاف جنوب إفريقيا التي لم يكن لديها هذا التعهد وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تدعم الملف بقوة.

وفازت مصر بملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 باكتساح بحصول على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويضم المكتب التنفيذي للكاف 22 عضوًا من كل مناطق الكاف، ومن بينهم 6 عرب هم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو المكتب التنفيذى بالفيفا والتونسي طارق بوشماوى والمغربي فوزى لقجع والموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتى سليمان وايرى والليبى جمال الجعفري

تفاصيل اجتماعات هاني أبوريدة للفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2019

وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اجتماع تنسيقي بشكل منفرد، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفوز الملف المصري باستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب هناك.

وحرص هاني أبوريدة على شرح كافة تفاصيل الملف المصري من أجل إقناع أعضاء المكتب التنفيذي بالتصويت لصالح الملف المصري وضمان أصواتهم قبل الفوز باستضافة أمم إفريقيا 2019.

‎وضم الوفد المصري في السنغال كل من المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد وكرم كردي عضو المجلس ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وشريف حسن مدير العمليات، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بالشركة، وفريق عمل الشركة الذي ضم ٦ أفراد ، في حين ضم وفد جنوب إفريقيا أكثر من ٣٠ فردًا.