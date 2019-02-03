رياضة | دفاع الزمالك يمنح جورماهيا هدف التعادل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع الزمالك يمنح جورماهيا هدف التعادل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق جورماهيا الكيني في إدراك هدف التعادل في شباك الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
جاء الهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بعد خطأ فادح من دفاع الزمالك في التمركز داخل منطقة الجزاء.
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