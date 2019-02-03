رياضة | كريم نيدفيد على أعتاب الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم نيدفيد على أعتاب الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى كريم وليد نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي اتصالًا صباح اليوم من جانب هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر تمهيدًا لضمه خلال المعسكر المقبل.

وحرص هاني رمزي على تهنئة نيدفيد، بمستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه سواء بالدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا بمكالمته اقتراب اللاعب من تمثيل الفراعنة الكبار استعدادًا للأمم الإفريقية.

ونجح نيدفيد في قيادة الأهلي للفوز على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، بعدما أحرز هدفين بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويستعد منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لمواجهة النيجر خلال شهر مارس المقبل بالتصفيات الإفريقية على أن يعقبها مواجهة ودية أمام نيجيريا، استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.

الكاف يكشف عن نقطة رجحت كفة مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019

كشف طارق البوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن النقطة الوحيدة التي ساهمت في فوز مصر تنظيم أمم إفريقيا 2019

وأكد طارق البوشماوي في تصريحات تليفزيونية أن مصر كان لديها التعهد الحكومي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بخلاف جنوب إفريقيا التي لم يكن لديها هذا التعهد وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تدعم الملف بقوة.

وفازت مصر بملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 باكتساح بحصول على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويضم المكتب التنفيذي للكاف 22 عضوًا من كل مناطق الكاف، ومن بينهم 6 عرب هم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو المكتب التنفيذى بالفيفا والتونسي طارق بوشماوى والمغربي فوزى لقجع والموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتى سليمان وايرى والليبى جمال الجعفري

تفاصيل اجتماعات هاني أبوريدة للفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2019

وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اجتماع تنسيقي بشكل منفرد، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفوز الملف المصري باستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب هناك.

وحرص هاني أبوريدة على شرح كافة تفاصيل الملف المصري من أجل إقناع أعضاء المكتب التنفيذي بالتصويت لصالح الملف المصري وضمان أصواتهم قبل الفوز باستضافة أمم إفريقيا 2019.

‎وضم الوفد المصري في السنغال كل من المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد وكرم كردي عضو المجلس ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وشريف حسن مدير العمليات، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بالشركة، وفريق عمل الشركة الذي ضم ٦ أفراد ، في حين ضم وفد جنوب إفريقيا أكثر من ٣٠ فردًا.