رياضة | "مدبولي وحفني وإبراهيم" يقودون شباب الزمالك أمام مصر المقاصة

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن التشكيلة الرسمية للأبيض، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة خالد بوطيب في خط الهجوم بدلا من عمر السعيد الذي يجلس على مقاعد البدلاء، وعاد حمدي النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعدما غاب عن أخر مواجهات الزمالك في الدوري العام أمام مصر المقاصة.

خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - ابراهيم حسن- يوسف أوباما

يتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - حازم امام - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - حميد احداد

الزمالك في مهمة صعبة في أدغال إفريقيا يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من ملعب "موي ستاديوم" بنتيجة إيجابية لاقتناص صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى. وضع مسئولو الزمالك مكافآت مضاعفة للاعبين حال تحقيق الفوز خارج الأرض في دور المجموعات، لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم على تحقيق الانتصار. ويرغب مسئولو الزمالك في حصد النقاط الـ9 الكاملة في الدور الأول من دور المجموعات وذلك لعدم الدخول في حسابات معقدة بالإضافة إلى خوض لقائين خارج الأرض في الدور الثاني من دور المجموعات وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة. واستدعى الجهاز الفني للزمالك للقاء اليوم كل من : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم امام - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - محمد عنتر - عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد. وعلى الجانب الأخر يأمل فريق جورماهيا الكيني في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الزمالك وخطف صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

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