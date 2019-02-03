رياضة | مدرب المنصورة يتقدم باستقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنصورة يتقدم باستقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رضا العيسوي المدرب العام للفريق الأول بنادي المنصورة باستقالته اليوم لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب حاتم المير وذلك على الرغم من النتائج الجيدة للفريق. وفازالمنصورة بقيادة مدربه صبري المنياوي على الرجاء والأوليمبي في مطلع الدور الثاني من الممتاز ب. وجاء خبر استقالة المدرب العام رضا العيسوي مفاجئًا لجماهير نادي المنصورة لأنه لم يوضح أسباب استقالته نظرا لاحترامه للجهاز الفني واللاعبين. وقال العيسوي إن الفترة التي قضاها مع الجهاز الفني والفريق كانت لتحقيق العلامة الكاملة وأكد علي أن الجميع قام بتأدية واجبه علي أكمل وجه.

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