رياضة | كوميديا حارس جورماهيا تمنح الزمالك الهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوميديا حارس جورماهيا تمنح الزمالك الهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك الهدف الأول للأبيض في شباك جورماهيا الكيني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، ضمن مباريات الجولة الاولى لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما فشل حارس فريق جورماهيا في التعامل مع الكرة وتحولت لركلة ركنية نجح إبراهيم حسن في استغلالها وتحويلها للهدف الأول.