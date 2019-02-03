رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، امام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب كينج باور.
وجاءت تشكيلة اليونايتد الأساسية كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا.
الدفاع: أشلي يونج، ليندلوف، إيريك بايي، لوك شو.
الوسط: ماتيتش، هيريرا، بوجبا، لينجارد.
الهجوم: سانشيز، راشفورد.
بينما يجلس على دكة البدلاء:
روميرو، دالو، جونز، فريد، ماتا، مارشيال، لوكاكو.
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