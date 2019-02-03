كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد يفترس نجم جورماهيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك بعنف على لاعب جورماهيا الكيني خلال المباراة المقامة بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | طارق حامد يفترس نجم جورماهيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.