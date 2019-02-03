جينياك يقترب من تسجيل هدفه الـ 100 مع تيغريس المكسيكي

اسماء السيد - اقترب المهاجم الدولي الفرنسي أندريه بيار جينياك من تسجيل هدفه المائة بقميص فريقه الحالي تيغريس المكسيكي بعدما رفع رصيده إلى 97 من رأسية منحت الفوز لفريقه أمام سانتوس (2-1) السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الختامي.

وساهم جينياك (33 عاما) في إحراز فريقه النقاط الثلاث وتقاسم الصدارة مع ثلاثة أندية اخرى هي أطلس ومونتيري ونيكاكسا برصيد 10 نقاط لكل منها، علما أن مونتيري ونيكاكسا خاضا مباراة أقل.

وسبق لهذا المهاجم، الذي خاض 36 مباراة دولية وسجل 7 أهداف، أن توج هدافا لدوري الافتتاح هذا الموسم برصيد 14 هدفا. علما أنه نال هذا الشرف عام 2016 في الدوري الختامي بتسجيله 13 هدفا.

ولم يعد جينياك، الذي سجل هدفه الثالث في دوري الختام هذا الموسم، يبتعد سوى بفارق خمسة أهداف عن الهداف التاريخي لنادي تيغريس توماس بوي، الذي سجل 102 هدفين في مختلف المسابقات.

ويدافع جينياك، لاعب مرسيليا السابق (2010-2015)، عن ألوان الفريق المكسيكي منذ عام 2015، حيث بات أيقونة حيّة وساهم في إحراز لقب دوري الافتتاح ثلاث مرات أعوام 2015 و2016 و2017.

وكان مدرّب منتخب فرنسا ديدييه ديشان استدعى جينياك لتشكيلة «الديوك» في "كأس أوروبا 2016" في فرنسا، حيث شارك في عدد من المباريات، وساهم في وصول بلاده إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام البرتغال (صفرـ1).