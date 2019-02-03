شكرا لقرائتكم خبر عن حفنى يقود شباب الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الثلاثى أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد إبراهيم، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع فريق الشباب فى مواجهة مصر المقاصة، والتى تجمع الفريقين بعد قليل فى بطولة الجمهورية للشباب.

ووافق الجهاز الفنى للفريق الأول بالزمالك، بقيادة جروس، على مشاركة الثلاثى مع فريق الشباب نظرا لعدم سفرهم مع الفريق لكينيا لمواجهة جورماهيا الكينى بالبطولة الكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع جورماهيا الكينى فى المواجهة التى يغيب عنها الثلاثى بعد قليل فى الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.