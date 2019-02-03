س و ج.. ما هو موقف مجموعة الأهلى بدورى الأبطال بعد مباريات الجولة الثالثة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء فوز الأهلي بخماسية نظيفة على سيمبا التنزانى فى برج العرب، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تُلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما بالوسط الكروى الأفريقى، خاصة أن المارد الأحمر وجه إنذاراً شديد اللهجمة لجميع منافسيه بالبطولة الأفريقية عقب هذه الخماسية التاريخية. فى التقرير التالى نُلقى الضوء على موقف المجموعة الرابعة التى تضم أيضاً كلاً من فيتا كلوب الكونغولى وشيبية الساورة الجزائرى. س: ما هو موقف المجموعة الرابعة حالياً؟ س: ما هو موقف المجموعة الرابعة حالياً؟ ج:الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه فيتا كلوب بـ4 نقاط، ثم سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً شبيبة الساورة بنقطتين. س: ما هى نتائج الجولة الثالثة لدور المجموعات؟ س: ما هى نتائج الجولة الثالثة لدور المجموعات؟ الأهلي فاز على سيمبا ببرج العرب بخماسية نظيفة، فيما تعادل فيتا كلوب مع شبيبة الساورة 2/2 فى الكونغو. س: ماذا عن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات؟ س: ماذا عن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات؟ ج:الأهلي سيلعب مع سيمبا فى تنزانيا، فيما يحل فينا كلوب ضيفاً ثقيلاً على شبيبة الساورة بالجزائر. س: هل اقترب الأهلي من الصعود للمربع الذهبى فى البطولىة؟ س: هل اقترب الأهلي من الصعود للمربع الذهبى فى البطولىة؟ ج: نعم.. فإذا فاز الأهلي على سيمبا بملعب الأخير فى الجولة المقبلة سيصعد المادر الأحمر بنسبة كبيرة للغاية للمربع الذهبى.

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