بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية قبل مواجهة جورماهيا الكينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بعثة الزمالك الرسمية والإعلامية على التقاط صورة تذكارية قبل مواجهة جورماهيا الكينى، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين فى الثالثة عصر اليوم فى الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية. وتضم بعثة الزمالك الرسمية فى كينيا الثلاثى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، بجانب هانى زادة رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادى، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة قلعة ميت عقبة والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق بجانب البعثة الإعلامية.

بعثة الزمالك تلتقط صورة تذكارية قبل مواجهة جورماهيا

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