شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: غلق ملاعب أمم أفريقيا من اليوم.. وإلغاء الدورى العام مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 سيتم طرحها إلكترونياً لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين بعيداً عن أى مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإلكترونى لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة، فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة.

وأضاف وزير الرياضة، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إغلاق الاستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، لتجهيزها وإعدادها للبطولة، من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب.

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد الوزير أنه سيتم الاستعانة فى حفل الافتتاح بشركات عالمية لها خبرة فى هذا المجال للخروج بالمحفل الأفريقى وبالشكل الذى يليق باسم مصر، وعن مشاكل التصوير التليفزيونى للمباريات أكد أن هذه المنظومة يتم دراستها حالياً واختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافى والعالمى، لا سيما بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الاستادات ومناطق تمركز الكاميرات.

وفى نهاية حديثه، شدد وزير الشباب والرياضة على أنه لا مجال للحديث عن إلغاء الدورى المصرى فى الوقت الحالى، مؤكداً أن هذا الكلام مرفوض، وأن الدورى سيستكمل وفقا للنظام المتبع الذى يسير عليه من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم.