شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 تشابهات تجمع ليفربول والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، مستويات رائعة ويمشى بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدورى المصرى فى الموسم الحالى بعد غياب 3 مواسم ونفس الحال ينطبق على مسيرة ليفربول فى الدورى الإنجليزى كأن الأبيض والريدز "فولة واتقسمت نصين" فى صراع الثنائى على الألقاب.

5 أوجه شبه جمعت بين الفارس الأبيض وأصحاب الرداء الأحمر فى الكثير من العناصر "سوبركورة" يسلط عليها الضوء للمزيد اضغط هنا ..