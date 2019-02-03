شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 تشابهات تجمع ليفربول والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، مستويات رائعة ويمشى بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدورى المصرى فى الموسم الحالى بعد غياب 3 مواسم ونفس الحال ينطبق على مسيرة ليفربول فى الدورى الإنجليزى كأن الأبيض والريدز "فولة واتقسمت نصين" فى صراع الثنائى على الألقاب.
5 أوجه شبه جمعت بين الفارس الأبيض وأصحاب الرداء الأحمر فى الكثير من العناصر "سوبركورة" يسلط عليها الضوء للمزيد اضغط هنا ..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. 5 تشابهات تجمع ليفربول والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.