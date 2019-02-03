شكرا لقرائتكم خبر عن حوار ساخر بين ثلاثى الأهلى على انستجرام.. ونيدفيد: "انا مش مصدق انى الهداف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار ساخر بين ثلاثى الأهلى "أحمد حمودى، وصالح جمعة وكريم نيدفيد" فى تعليقات صورة نشرها الأول عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتب حمودى على الصورة التى نشرها "الحمدلله على مكسب انهاردة والقادم أفضل ان شاء الله"، موجهاً سؤال لـ نيدفيد "هو انت هداف البطولة !؟".

وكان رد الأخير على السؤال قائلاً "بيقولو كدا والله انا مش مصدق"، وسرعان ما دخل صالح جمعة فى التعليقات وكتب تعليق لنيدفيد "وبعدين بقي فى الهداف ده"، كما رد حمودى على تعليق نيدفيد قائلاً "لاء صدق انت الهداف والله".



صالح جمعة وحمودى

ورد حمودى على تعليق جمعة الغائب عن القائمة الأفريقية قائلاً "أهلا بالملتزم بتاعنا"، ورد نيدفيد موجهاً كلام لجمعة "نقصاك يا ملتزم والله".

وفاز الأهلى على سيمبا بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.



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بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده لـ7 نقاط محلقاً فى صدارة المجموعة، بعد فوزه فى الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولى بهدفين دون رد، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى بالجولة الثانية.