فيديو.. الزمالك يفوز على جورماهيا برباعية قبل موقعة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك فريق جورماهيا الكينى، بعد قليل، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية على ملعب موى. وسبق والتقى الزمالك مع جورماهيا فى 5 مباريات قبل مباراة اليوم، حقق خلالها الزمالك الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر واحدة. وكانت آخر مواجهة جمعت الزمالك وجورماهيا عام 1998 فى إياب كأس الاتحاد الأفريقى، وفاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد أحرزها إسماعيل كوليبالى "هدفين"، ومدحت عبد الهادى وعبد الحميد بسيونى.

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