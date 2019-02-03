شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، صرف مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى غدا، الاثنين، بمقر اللجنة الرئيسية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد صرفت 2 مليون جنيه من مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى المتأخرة لدى الاتحاد.

وعلى رؤساء وسكرتيرى اللجان الفرعية التواجد داخل اللجنة الرئيسية لبدء صرف المستحقات بعد اعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.