شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الزمالك فى نيروبى على التقاط الصور قبل التوجه إلى ملعب مباراة الفريق أمام جورماهيا فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. وحملت جماهير الزمالك الأعلام قبل التوجه إلى المباراة التى تقام على ملعب موى الرياضى بكينيا.

جماهير الزمالك

جمهور الزمالك قبل التوجه للمباراة

جمهور الزمالك و الاعلام

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد جماهير الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.