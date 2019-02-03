شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام جورماهيا بعد غياب 85 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمود الونش فى قيادة خط الدفاع أمام مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كل من نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".

وتعد عودة محمود الونش لقيادة خط دفاع الزمالك بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق الأبيض لمدة 85 يوماً، حيث كانت آخر مشاركة له محليا مع الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز أمام الإنتاج الحربى يوم 10 نوفمبر من العام الماضى، وبذلك يعود الونش على حساب محمد عبد الغنى الذى شارك بشكل أساسى مع الأبيض فى الفترة الأخيرة.

ويضم تشكيل الزمالك أمام جورماهيا كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش ، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.