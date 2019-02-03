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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بكينيا يطمئن على بعثة الزمالك قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرص خالد الأبيض، سفير مصر بكينيا، على الاطمئنان على بعثة الزمالك قبل المباراة المرتقبة أمام جورماهيا الكينى فى الثالثة عصر اليوم فى الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.
وتابع السفير المصرى بكينيا عن قرب بعثة الزمالك منذ وصولها لكينيا، وقام بتذليل كافة الصعوبات أمام البعثة المصرية وهو ما أضفى جواً من الهدوء والاستقرار على تدريبات الفريق الأبيض.
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السفير
سفير مصر بكينيا
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