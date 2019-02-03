تعرف على دكة الزمالك أمام جورماهيا الكينى.. واستبعاد عنتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، استبعاد الثلاثى عمر صلاح ومحمد حسن ومحمد عنتر من قائمة مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من: "نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".
وبذلك يتواجد على دكة بدلاء الزمالك فى مواجهة جورماهيا كل من: "عماد السيد - محمد عبد الغنى - بهاء مجدى - حازم إمام - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - وحميد أحداد".
وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش ، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.
خط الهجوم: خالد بوطيب.
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