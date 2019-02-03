شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة الزمالك أمام جورماهيا الكينى.. واستبعاد عنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، استبعاد الثلاثى عمر صلاح ومحمد حسن ومحمد عنتر من قائمة مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من: "نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".

وبذلك يتواجد على دكة بدلاء الزمالك فى مواجهة جورماهيا كل من: "عماد السيد - محمد عبد الغنى - بهاء مجدى - حازم إمام - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - وحميد أحداد".