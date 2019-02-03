شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يزور جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، الجناح المخصص للوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، للاطلاع على الإصدارات المتواجدة بالمعرض وورش العمل التدريبية المنفذة للطلائع المترددين على المعرض فى مجال الثقافة والفنون والرسم.

ويضم جناح وزارة الشباب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يوبيله الذهبى مجموعة من الإصدارات التى تطلقها الوزارة، منها إصدارات خاصة بمسابقة إبداع، وإصدارات عن النشء الصغير وكيفية الادخار والمشروعات التراثية، بالإضافة إلى الدليل الرياضى لاستخدام الرياضة وتأثيرها، بجانب الإصدارات الإبداعية الخاصة بالشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على الاطلاع والمعرفة والكتابة والقراءة انطلاقا من تنمية الوعى الثقافي لدى النشء والشباب، من خلال مجموعة من المشروعات والأنشطة، وكذا المشاركة بجناح خاص للوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يعد علامة ثقافية بارزة بالمجتمع.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى مع مجموعة من الشباب والفتيات المترددين على معرض القاهرة الدولى للكتاب ، وذلك في قاعة الشباب والمبادرات بالمعرض للحديث حول جهود الوزارة نحو رعاية وتبني المبادرات الشبابية.