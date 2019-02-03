قطر دفعت كل شيء للمنتخب الإيراني

روسيا اليوم
كشف مدرب المنتخب الإيراني السابق كارلوس كيروش أن الاتحاد القطري كان يدفع تكاليف إعداد المنتخب الإيراني من أجل التحضير للمشاركة في كأس أمم آسيا الأخيرة في الإمارات.
وقال المدرب البرتغالي في حديث تلفزيوني لشبكة "فوكس سبورتس": "لولا الاتحاد القطري لكرة القدم، لما استطعنا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية واللعب مع فنزويلا، لقد دفعوا ثمن كل شيء".
وأضاف كيروش، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني: "في مباراتنا التحضيرية الأخيرة، دفعوا أجرة الملعب، ودفعوا لكلا الفريقين... دفعت قطر ثمن كل...
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