قطر دفعت كل شيء للمنتخب الإيراني

روسيا اليوم

كشف مدرب المنتخب الإيراني السابق كارلوس كيروش أن الاتحاد القطري كان يدفع تكاليف ‏إعداد المنتخب الإيراني من أجل التحضير للمشاركة في كأس أمم آسيا الأخيرة في الإمارات.

وقال المدرب البرتغالي في حديث تلفزيوني لشبكة "فوكس سبورتس": "لولا الاتحاد القطري لكرة القدم، لما استطعنا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية واللعب مع ‏فنزويلا، لقد دفعوا ثمن كل شيء".

وأضاف كيروش، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني: "في مباراتنا التحضيرية الأخيرة، دفعوا أجرة الملعب، ودفعوا لكلا الفريقين... دفعت قطر ثمن كل...