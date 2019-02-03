شكوى رسمية مصرية ضد برنامج تلفزيوني سخر من محمد صلاح

روسيا اليوم أعلنت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع تقديمها شكوى عاجلة ضد البرنامج التلفزيوني التونسي "أمور جدية" بسبب "سخريته" من نجم ليفربول المصري محمد صلاح. وأشارت الجمعية المصرية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للجانب التونسي إلى أن البرنامج المذكور استفز معجبي محمد صلاح وتسبب باستياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي.

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