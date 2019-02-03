مباشر الكونفدرالية.. جورماهيا والزمالك.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جورماهيا الكيني والزمالك، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية. تشكيل الزمالك: محمود جنش، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، طارق حامد، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، محمود كهربا، خالد بوطيب. تابعونا لمزيد من التفاصيل..

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