تقرير .. من هو سباستيان إيجورين "عقل" لاسارتي فى الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

لقطة حملت معني أخر نقلها البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عقب هدف عمرو السولية مباشرة، مارتن لاسارتي يتجه إلى دكة البدلاء، يحتفي بالشاب الذى يجلس على الدكة حاملاً ملفاً وأوراق ، الشاب الذى يحمل اسم سباستيان إيجورين المساعدة الثاني فى جهاز لاسارتي وعقله الذى يقود كل شىء.

سباستيان إيجورين هو لاعباً دولياً يبلغ من العمر 37 عامًا ويعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروجواي في القرن الحالي، حيث ارتدى قميص منتخب بلاده في 54 مباراة دولية خلال الفترة من 2001 وحتى 2013 وفاز معه ببطولة كوبا أميركا عام 2011 بينما استمرت مسيرته على صعيد الأندية حتى عام 2016، وهو العام الذي شهد اعتزاله .

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بدأ إيجورين مشولره الكروي فى نادي مونتيفيديو واندررز عام 1999 قبل أن ينتقل إلى نادي دانوبيو فى موسم 2002 ليبدأ مشواره الكروي الحقيقي بالانتقال إلى نادي ناسيونال مهد مدربه ورئيسه لاسارتي ثم خاض عام 2005 أولى محطاته الإحترافية فى أوروبا بالإنتقال إلى نادي نادي روسنبورج النرويجي ثم هاماربي السويدي لتشهد ستوكهولم العاصمة السويدية نقلة فى حياة مدرب الأهلي الشاب.

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تزوج إيجورين بسويدية، حيث نال الجنسية السويدية، ليصبح خلال لاعبًا غير أجنبي في الأندية الأوروبية، لينقل اللاعب الذى ارتدي رقك 8 إلى أندية أهم ، فياريال وسبورتنج خيخون الإسبانيين، آيك أثينا اليوناني ، فى 2013 كانت نقلة أخري فى تاريخ إيجورين بالأنتقال إلى بالميراس البرازيلي ثم منه إلى أتليتيكو كولون الأرجنتيني فى 2014 قبل أن يعود إلىي أوروجواي فى 2015 ويختتم مشواره الكوري بنادي ناسيونال تحت قيادة لاسارتي ليحصل على ثقته عقب اعتزاله اللعب مباشرة، ليكون مساعده في فريق ناسيونال قبل قدومه للأهلي.

وبحسب مصدر فى الأهلي فإن إيجورين هو شريك لاسارتي يلعب دوراً رئيسياً معه ويعمل بشكل وثيق فى التدريب وهو المسؤول عن العلاقات اليومية مع اللاعبين والرابط بين المدير الفنيى واللاعبين وعلى دراية كاملة بالأمور الفنية والتكتيكية واحتياجات اللاعبين و يتعامل مع القضايا التى لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم، ويحافظ على حوار دائم وباقي أفراد الطاقم الفني والمسئول عن التقارير الفنية حول الفريق ككل والمستبعدين ويستمع إليه لاسارتي باستمرار.

أهداف مساعد لاسارتي