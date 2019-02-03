تقرير.. جولة الأبطال الـ3.. رقم تاريخي.. اكتساح الأهلي.. والفرق العربية لم تخسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتهت مباريات الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت هذه الجولة تحطيم فريق مازيمبي الكونغولي لرقم تاريخي لفريق أسيك ميموزا الإيفواري، بعدما فاز بنتيجة 8-0 على فريق الأفريقي التونسي، ليصبح صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وشهدت الجولة الثالثة، عودة النادي الأهلي للانتصارات بعدما اكتسح فريق سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، بعد التعادل الأخير أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق خلال الجولة الثانية.

وخلال السطور المقبلة نستعرض لكم أبرز ملامح الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا:

رقم تاريخي

حطم فريق مازيمبي الكونغولي رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح برقم أسيك ميموزا الإيفواري صاحب أكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واكتسح مازيمبي ضيفه الإفريقي التونسي بنتيجة 8-0، ليصبح صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ دور المجموعات، منذ انطلاق المنافسة بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.

وكان الانتصار الأكبر الذي حققه فريق أسيك ميموزا الإيفواري، عندما اكتسح شباب بلوزداد الجزائري بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا عام 2001.

اكتساح الأهلي

عاد النادي الأهلي لطريق الانتصارات مرة أخرى، بعدما اكتسح فريق سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة سجلها خلال الشوط الأول من المباراة.

وكان الأهلي تعادل خلال الجولة الماضية في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري بهدف لمثله.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة، متفوقًا على فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما بقى سيمبا بثلاث نقاط في المركز الثالث.

الفرق العربية لم تخسر

لم تعرف الفرق العربية المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الخسارة خلال الجولة الثالثة، حيث لعبت الفرق العربية 4 مباريات، انتهت مباراتين بالفوز وسيطر التعادل على اللقائين الثانيين.

وحقق كلاً من الأهلي والوداد البيضاوي الفوز على سيمبا ولوبي ستارز بنتيجة 5-0 و1-0 على الترتيب، بينما انتهى لقاء شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي بالتعادل الإيجابي 2-2 وسيطر التعادل السلبي على لقاء الترجي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

غزارة تهديفية

عرفت الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا غزارة تهديفية، حيث شهدت الـ7 مباريات التي أُقيمت مساء أمس السبت، تسجيل إجمالي 23 هدفاً.

وتعتبر الجولة الثالثة هي الأكثر تهديفياً منذ انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث عرفت الجولة الأولى تسجيل 18 هدفاً، بينما سُجل 19 هدفاً في الجولة الثانية.