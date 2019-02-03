تشكيل الزمالك.. بوطيب يقود الهجوم وعودة الونش أمام جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على جورماهيا في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد.

وشهد التشكيل عودة محمود عبد الرحيم "جنش" إلى تشكيل الزمالك الرسمي بعد الإيقاف الذي حصل عليه "محليًا"، إلى جانب تعافي محمود حمدي "الونش" من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا لينضم للتشكيل.

وتواجد المهاجم المغربي خالد بوطيب أساسيًا لأول مرة منذ انتقاله للأبيض قادمًا من الدوري التركي.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما.

وفي الهجوم: خالد بوطيب.

بينما تواجد على دكة البدلاء: عماد السيد - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - حازم إمام - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - حميد أحداد.