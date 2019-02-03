وزير الرياضة: طرح تذاكر أمم إفريقيا إلكترونيًا.. وسنغلق الملاعب لتجهيزها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يونيو حتى 19 يوليو، سيتم طرحها إلكترونيًا.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية مساء الأحد: "سنطرح التذاكر إلكترونيًا لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين، بعيداً عن أي مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية.

وأوضح الوزير أنه سيتم إغلاق الإستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب.

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد أنه سيتم الاستعانة في حفل الافتتاح بشركات عالمية لها خبرة في هذا المجال للخروج بالمحفل الإفريقي بالشكل الذي يليق باسم مصر.

وعن مشاكل التصوير التليفزيوني للمباريات، أتم صبحي تصريحاته لافتا إلى أن هذه المنظومة يتم دراستها حاليًا واختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافي والعالمي، خاصةً بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الإستادات ومناطق تمركز الكاميرات.