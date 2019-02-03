بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفيدرالية

الزمالك

تقدم "بوابة الوفد" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة جورماهيا الكيني، في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التي

سوف تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ضم تشكيل الزمالك كلًا من:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

في خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة

- حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - إبراهيم حسن- يوسف أوباما

في خط الهجوم خالد بوطيب

يوجد على دكة البدلاء: عماد السيد - محمد عبدالغني - بهاء مجدي - حازم إمام - محمود عبدالعزيز - عمر السعيد - حميد أحداد.

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