- 1/2
- 2/2
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، على قرارالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام لمدة
وأصدرت المحكمة حكاما بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، وأحقية مرتضى منصور في الظهور بمختلف وسائل الإعلام، ليصبح القرار كأنه والعدم سواء.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الإداري يقبل دعوى رئيس الزمالك ضد المجلس الأعلى للإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.