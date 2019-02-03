القضاء الإداري يقبل دعوى رئيس الزمالك ضد المجلس الأعلى للإعلام

الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، على قرار

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام لمدةشهرين.

وأصدرت المحكمة حكاما بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، وأحقية مرتضى منصور في الظهور بمختلف وسائل الإعلام، ليصبح القرار كأنه والعدم سواء.