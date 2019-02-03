وزير الشباب والرياضة فى ندوة حوارية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

استضافت قاعة الشباب والمبادرات بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبي ،اليوم الأحد بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب المترددين على فعاليات المعرض، وذلك للحديث حول جهود وزارة الشباب والرياضة فى دعم المبادرات الشبابية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى يعد علامة ثقافية بارزة داخل المجتمع المصري، لافتاً أن الإقبال الكبير على المعرض يعد مؤشرا حقيقيا لأهمية الكتابة والحرص على الاطلاع والقراءة فى إطار نشر الثقافة داخل المجتمع، مبيناً أن الأمة التى تقرأ هى أمة تتعلم وتنمو وتتطور.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة هى واحدة من الوزارات الحيوية كونها تهتم بشباب مصر، وتعمل على تبني مبادراتهم، وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الممارسة

الرياضية داخل المجتمع، مبيناً إلى تطلع الوزارة لتحقيق الانجازات المتميزة فى مختلف البطولات الدولية من خلال الإعداد الجيد للاعبي المنتخبات، ودعمهم فى مختلف الألعاب الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

ولفت الوزير إلى جهود الحكومة فى استثمار فرصة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب التفكير فى مرحلة تنظيم البطولة على أعلى مستوى، كما أشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية بشأن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى عام 2021 على المستويين التنظيمى والفنى.

وأوضح وزير الرياضة أن كأس الأمم الإفريقية تعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية الكبري التى تستضيفها مصر، مشيراً إلى

الترتيب خلال الفترة الراهنة لتطوير ورفع كفاءة الإستادات الرياضية التي تستضيف المحفل الإفريقي من حيث قوة الإضاءة وأرضية الملاعب، متطرقاً إلى الجهود المبذولة على صعيد نظام تذاكر المباريات والتى سيتم طرحها إليكترونياً، مؤكداً على دور الجماهير المصرية التي ينبغي أن تحرص على ظهور شكل مصر الحضاري أمام العالم من خلال التشجيع المثالي.

وأشار صبحي أنه يجرى التنسيق مع كل الجهات المعنية فى سبيل تنمية مهارات وقدرات الشباب، والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً أن الشباب أنفسهم يقع عليهم دور كبير فى بناء ذاتهم وتطوير قدراتهم بشكل مستمر.

وحول المبادرات الشبابية، كشف وزير الشباب والرياضة أن هناك العديد من المبادرات الشبابية التى تتبناها الوزارة وتدعمها وتنفذها على أرض الواقع لتوعية الشباب بمختلف القضايا، وهى مبادرات نابعة من الشباب أنفسهم ومنها مبادرة " المصفوفة الوطنية للأنشطة والمبادرات الموجهة للشباب والنشء، شارك ونضف، يلا نجرى، الرياضة أسلوب حياة، حياة برية لنشر الوعى البيئي، ازرع شجرة، أخلاقنا فين، مفتاح مشروعك، شباب يدير شباب، منتدى القيادات الشبابية".